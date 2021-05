Le riaperture sono il nostro sbarco in Normandia (e Letta si candida a Siena) (Di martedì 18 maggio 2021) E venne il D-day, il giorno in cui non si può uscire sui balconi e gridare «la guerra è finita». Però ci siamo. L’Italia segna sul calendario le tappe della rivincita sul nemico più infido che le sia mai capitato di dover fronteggiare, e queste tappe sono la nostra Normandia, ancora c’è da combattere ma si vede la fine. Il D-day di Draghi: l’allitterazione è casuale ma i fatti parlano chiaro. Il commander-in-chief ieri dopo la riunione della Cabina di regia ha stabilito che il D-day iniziale scatterà oggi con l’entrata in vigore del decreto varato dal Consiglio dei ministri con il coprifuoco spostato dalle attuali alle 22 alle 23. Draghi ha inoltre proposto un ulteriore allentamento: dal 7 giugno il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 24, per poi sparire definitivamente, sempre se i dati dei contagi lo permetteranno, dal prossimo 21 giugno. ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) E venne il D-day, il giorno in cui non si può uscire sui balconi e gridare «la guerra è finita». Però ci siamo. L’Italia segna sul calendario le tappe della rivincita sul nemico più infido che le sia mai capitato di dover fronteggiare, e queste tappela nostra, ancora c’è da combattere ma si vede la fine. Il D-day di Draghi: l’allitterazione è casuale ma i fatti parlano chiaro. Il commander-in-chief ieri dopo la riunione della Cabina di regia ha stabilito che il D-day iniziale scatterà oggi con l’entrata in vigore del decreto varato dal Consiglio dei ministri con il coprifuoco spostato dalle attuali alle 22 alle 23. Draghi ha inoltre proposto un ulteriore allentamento: dal 7 giugno il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 24, per poi sparire definitivamente, sempre se i dati dei contagi lo permetteranno, dal prossimo 21 giugno. ...

Advertising

CottarelliCPI : Sono stato sempre prudente sulle riaperture. Ma mi sembra che, visti gli andamenti, ci siano le condizioni per muov… - borghi_claudio : @Serendippo7 Invece le riaperture ci sono state proprio perchè le voleva la Lega. Certo non le voleva CRISANTI… - Roberto_Fico : Sono a #Vienna per la prima visita ufficiale dall’inizio della pandemia. Si è da poco concluso il colloquio col pre… - frustametafora : RT @CottarelliCPI: Sono stato sempre prudente sulle riaperture. Ma mi sembra che, visti gli andamenti, ci siano le condizioni per muoversi… - michelerizzi3 : RT @Cambiacasacca: Voi sapete quanto io sia per la libertà e per le riaperture. Ebbene, sono anche per prevedere 3 mesi di arresti domicili… -