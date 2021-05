Lazio-Torino 0-0 nel recupero | granata salvi e Benevento in B

Advertising

Il Benevento è la terza squadra a retrocedere in Serie B: fatale il pareggio ottenuto dalcontro laIl Benevento è la terza squadra a retrocedere in Serie B. Fatale per la squadra di Filippo Inzaghi il pareggio ottenuto dalcontro la. I granata si sono portati ...Commenta per primo0 - 0 (0 - 0 primo tempo) Marcatori: - Assist: -(3 - 5 - 2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe (68' Patric), Radu (75' Parolo); Lazzari, Akpa Akpro (75' Pereira), Leiva (68' ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Torino pareggia 0-0, con sofferenza, con la Lazio all'Olimpico e conquista la faticosa aritmetica salvezza. Grazie al pareggio con i biancocelesti la squadra di Nicola, ...STRAKOSHA 5,5 Rischia con un’uscita maldestra su Sanabria. Si riscatta su un tiro centrale, poi viene salvato dal palo sulla stessa punta. Precario. MARUSIC 6,5 Ci mette intelligenza ...