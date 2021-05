Juve Stabia-Palermo in tv | data | orario e diretta streaming playoff Serie C 2020 2021

(Di martedì 18 maggio 2021) La, l’, latv edi, match valevole per il primo turno deidel girone C del campionato di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 19 maggio alle ore 17:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre load Eleven Sports. SportFace.

PALERMO - Dopo il 2 - 0 nel primo turno dei playoff contro il Teramo il Palermo dovrà superare l'ostacolo. Per i siciliani c'è un solo risultato disponibile, cioè la vittoria, per passare il turno perché si sono classificati peggio dei campani. Alla vigilia della sfida è intervenuto in ...