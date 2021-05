Isola dei Famosi | Iva Zanicchi nella bufera Vede i naufraghi ‘al limite’ e commenta | “Più magri si è | meglio si sta”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Piùsi è,si sta“. Parole di Ivadette in riferimento al dimento deidell’deiche durante questa edizione hanno perso molto peso: la diretta di lunedì 17 maggio è stata l’occasione per farere una clip che ha reso noti i kg persi dai concorrenti. Roberto Ciufoli ( da 75 chili a 59), Andrea Cerioli (da 80 a 64) e Awed (da 75 a 59), Valentina Persia con 15 chili in meno ( da 75 a 60), dieci chili per Isolde Kosterner, 9 per Fariba, 6 per Miryea. Le parole dellahanno fatto infuriare il pubblico social: com’è noto anoressia e bulimia sono disturbi del comportamento alimentare di cui soffrono sempre più persone, con l’età che si abbassa fino a raggiungere i bambini. Parole ...

Non si placano le polemiche sulle sfide consumate dai naufraghi durante l'Isola dei Famosi: questa volta è toccato ad Awed, finito sotto la lente di ingrandimento per la sua condotta di gioco.