«Io sono Giorgia» | il remix che dà il titolo al libro di Meloni Parlano i deejay | «Lo rifaremmo | ma più critico»

(Di martedì 18 maggio 2021) Due ragazzi tra i 25 e i 30 anni, «nella vita vera due semplici impiegati che lavorano nell’hinterland milanese», il 26 ottobre del 2019 pubblicarono sul web il video del comizio di, in piazza San Giovanni,ato e con le immagini della leader della destra italiana ripetute in loop. L’intento di Mem & J – i dj che hanno creato il tormentone e che vogliono restare anonimi -, era sbeffeggiare il discorso della segretaria di Fratelli d’Italia. Nello specifico, l’operazione musicale puntava a irridere i rimandi a un’identità culturale che non ammette l’omogenitorialità, facendo “cantare” aun collage delle sue stesse frasi, ribaltando il messaggio originario per renderlo un inno della comunità lgbtqi+. «Noi siamo lgbt, difenderemo la nostra identità», viene fatto dire, con voce sintetizzata ...

mariapaola07 : RT @La_manina__: Il contributo di Giorgia Meloni dall'inizio della pandemia: - dare la colpa ai cinesi - strillare - dare la colpa all'UE -… - luca_tessitore : RT @LizadiGennaro: @savioli_alberto Ma se si sono dimenticati del Bunga Bunga figurati se si ricordano le cazzate che dice Giorgia in piazz… - Nena_Nina_Schi : RT @La_manina__: Il contributo di Giorgia Meloni dall'inizio della pandemia: - dare la colpa ai cinesi - strillare - dare la colpa all'UE -… - simosim27051969 : RT @La_manina__: Il contributo di Giorgia Meloni dall'inizio della pandemia: - dare la colpa ai cinesi - strillare - dare la colpa all'UE -… - bigluciani : RT @Marco_dreams: Qualcuno mi può dire a che pagina del libro “Io sono Giorgia” si trova il racconto di quando ha votato sulla nipote di Mu… -

Ultime Notizie dalla rete : sono Giorgia

... Dario Franceschin i, mentre il presidente di Fratelli d'Italia,Meloni, scrive su Facebook ... leader di Italia Viva, osserva che 'non ciparole per ricordare chi, con parole e musica, ha ...La leader di Fratelli D'Italia ha da poco scritto il libro 'Io'.Meloni su Rai 1 La parlamentare ha avuto una sorpresa quando in collegamento è apparsa la sua amica Milka con la ...Discutere della destra di oggi e delle prospettive del futuro, il mondo conservatore e una nuova proposta per l’Italia. E’ questo il tema ...Il sindaco di Venezia, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, sarebbe pronto a scendere in campo nei prossimi giorni. Nel mirino ...