Greenpeace | ”la Turchia sta diventando la più grande discarica d’Europa”

Advertising

massimoisetti : RT @lifegate: Un'inchiesta di Greenpeace rivela retroscena agghiaccianti ?? - lifegate : Un'inchiesta di Greenpeace rivela retroscena agghiaccianti ?? - Greenpeace_ITA : RT @UnghereseG: 'Plastica, la Turchia sta diventando la discarica d'Europa' -

Ultime Notizie dalla rete : Greenpeace Turchia

... abbandonata in discariche illegali o addirittura incendiata ine Malesia. @UK Trade Info/UK I rifiuti di plastica non sono solo un problema per la natura, ma anche per le persone ...Lasta diventando la "più grande discarica di plastica d'Europa", secondo, che dopo un'indagine in diverse aree a sud del Paese, ha detto di aver trovato sacchetti di plastica e ...Secondo un report di Greenpeace i rifiuti di plastica inviati in Turchia, anziché essere riciclati, sono gettati nei campi, nei corsi d’acqua o bruciati.Greenpeace UK ha appena pubblicato il rapporto “Trashed: how the UK is still dumping plastic waste on the rest of the world” dal quale emerge che il Regno Il 40% della plastica monouso “riciclata” del ...