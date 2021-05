Coronavirus, i dati – 4.452 contagi in 24 ore con 262mila tamponi: il tasso di positività scende all’1,7%. Altre 201 vittime (Di martedì 18 maggio 2021) Crescono, come di consueto dopo i test ridotti del fine settimana, i contagi da Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 4.452 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 3.455 di ieri. Questo a fronte, però, di un netto aumento dei tamponi effettuati che oggi sono stati oltre 262mila, contro i 118mila della giornata precedente. Di conseguenza, cala il tasso di positività che, così, si assesta all’1,7%, ben 1,2 punti percentuali al di sotto del 2,9% di ieri. Un calo che è evidente anche se si paragonano i dati odierni a quelli di martedì scorso, quando i positivi individuati furono 6.946 con 286mila tamponi e il tasso di positività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Crescono, come di consueto dopo i test ridotti del fine settimana, idain Italia. Secondo iforniti dal ministero della Salute, sono 4.452 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le 3.455 di ieri. Questo a fronte, però, di un netto aumento deieffettuati che oggi sono stati oltre, contro i 118mila della giornata precedente. Di conseguenza, cala ildiche, così, si assesta,7%, ben 1,2 punti percentuali al di sotto del 2,9% di ieri. Un calo che è evidente anche se si paragonano iodierni a quelli di martedì scorso, quando i positivi individuati furono 6.946 con 286milae ildi...

