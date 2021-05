Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered o Vanguard? Activision aggiunge un misterioso gioco su PS Store (Di martedì 18 maggio 2021) I vociferati Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered o Call of Duty Vanguard potrebbero essere stati aggiunti al PS Store da Activision. Questo è ciò che pensano i fan dopo la scoperta dell'account Twitter PlayStation Game Size, che ha individuato un nuovo titolo di Activision sulla piattaforma da 43 GB. In realtà, nessuno sa di quale gioco potrebbe trattarsi e la reale dimensione del file aggiunto è di 43.970 GB. Tuttavia, ci sono altri indizi che suggeriscono Call of Duty Modern Warfare 3 o Vanguard, come la classificazione PEGI 18, mentre l'ID del gioco "We Love Dogs" ha portato ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) I vociferatiofofpotrebbero essere stati aggiunti al PSda. Questo è ciò che pensano i fan dopo la scoperta dell'account Twitter PlayStation Game Size, che ha individuato un nuovo titolo disulla piattaforma da 43 GB. In realtà, nessuno sa di qualepotrebbe trattarsi e la reale dimensione del file aggiunto è di 43.970 GB. Tuttavia, ci sono altri indizi che suggerisconoof3 o, come la classificazione PEGI 18, mentre l'ID del"We Love Dogs" ha portato ...

