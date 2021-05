Cairo: “La Lazio ha onorato la partita e il campionato. Complimenti” (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio e la conseguente salvezza dei suoi: “E’ stato un secondo tempo molto importante. La squadra era un po’ spaventata e un po’ sulle gambe. Abbiamo un po’ subito ma poi al 70? Sanabria ha preso un palo che poteva cambiarci la partita in meglio. La Lazio ha dato tutto e ha fatto bene perchè è giusto che si faccia così al di là del fatto che Simone sia il fratello Pippo. Complimenti, hanno onorato la partita e il campionato. E’ una stagione particolare per noi, è iniziata male poi ci siamo ripresi e infine è arrivato il Covid dopo la vittoria di Cagliari e questo ha comportato problematiche”. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente del Torino, Urbano, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lae la conseguente salvezza dei suoi: “E’ stato un secondo tempo molto importante. La squadra era un po’ spaventata e un po’ sulle gambe. Abbiamo un po’ subito ma poi al 70? Sanabria ha preso un palo che poteva cambiarci lain meglio. Laha dato tutto e ha fatto bene perchè è giusto che si faccia così al di là del fatto che Simone sia il fratello Pippo., hannolae il. E’ una stagione particolare per noi, è iniziata male poi ci siamo ripresi e infine è arrivato il Covid dopo la vittoria di Cagliari e questo ha comportato problematiche”. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo ...

