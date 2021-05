“Arriva il doppio rifiuto”. Alfonso Signorini, parte male prima di iniziare il GF Vip 6: i due super vip non ci saranno (Di martedì 18 maggio 2021) Non Arrivano buone notizie per Alfonso Signorini, al lavoro per la realizzazione del ‘Grande Fratello Vip 6’, che dovrebbe prendere il via il prossimo mese di settembre. Non sappiamo quanto durerà stavolta il reality show, dopo il record della scorsa edizione vinta da Tommaso Zorzi. Difficile immaginare un nuovo percorso simile, anche perché gli ex concorrenti sono giunti al termine dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia molto stanchi e indeboliti a causa della prolungata ‘reclusione’. In questi giorni stanno comunque circolando delle prime indiscrezioni sui nomi dei possibili nuovi protagonisti del programma. Ma il padrone di casa ha già ricevuto un pesantissimo doppio no, che non gli avrà fatto molto piacere. Due super vip hanno infatti deciso di uscire allo scoperto ufficialmente e di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Nonno buone notizie per, al lavoro per la realizzazione del ‘Grande Fratello Vip 6’, che dovrebbe prendere il via il prossimo mese di settembre. Non sappiamo quanto durerà stavolta il reality show, dopo il record della scorsa edizione vinta da Tommaso Zorzi. Difficile immaginare un nuovo percorso simile, anche perché gli ex concorrenti sono giunti al termine dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia molto stanchi e indeboliti a causa della prolungata ‘reclusione’. In questi giorni stanno comunque circolando delle prime indiscrezioni sui nomi dei possibili nuovi protagonisti del programma. Ma il padrone di casa ha già ricevuto un pesantissimono, che non gli avrà fatto molto piacere. Duevip hanno infatti deciso di uscire allo scoperto ufficialmente e di ...

