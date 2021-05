Appalti | il G20 deve impegnarsi per la trasparenza negli acquisti di vaccini e terapie Se fallisse | il prezzo da pagare sarebbe enorme

(Di martedì 18 maggio 2021) Gli 20 Stati più ricchi del mondo hanno speso finora quasi 10 trilioni di dollari statunitensi per arginare il Covid-19, e promettono di stanziarne ancora.È fondamentale che i governi del G20 si impegnino senza riserve a rendere trasparenti i principi regolatori degliper equipaggiamento protettivo, medicine e, in modo da evitare di ripetere gli errori fatti dall’inizio della pandemia. Il G20seguire l’appello dei leader Ue a “sostenere e rinforzare il suo impegno a combattere la crisi Covid-19, specialmente nel garantire un accesso economico ed equo a diagnosi,per tutti”. di Gavin Hayman, Open Contracting Partnership I governi di tutto il mondo spendono un dollaro su tre in contratti con fornitori. Questi contratti sono le fondamenta del bene pubblico derivante ...

Il Fatto Quotidiano

