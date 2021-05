Amazon Music HD gratis per gli abbonati Unlimited, la risposta ad Apple (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon Music HD disponibile senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Amazon Music Unlimited: questa è la risposta data dal colosso di Jeff Bezos ad Apple. La riproduzione sonora in alta definizione era stata lanciata dall’e-commerce lo scorso settembre, a fronte di un costo aggiuntivo di 5 euro al mese, salvo poi ricredersi per tenere testa alla piattaforma rivale della mela morsicata. L’arrivo dell’audio 3D e della qualità lossless in Apple Music senza rimodulazioni di prezzo per il canone mensile ha fatto tornare sui propri passi anche Amazon, che ha a propria volta deciso di includere Amazon Music HD nell’abbonamento ad Amazon Music ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021)HD disponibile senza costi aggiuntivi nell’abbonamento: questa è ladata dal colosso di Jeff Bezos ad. La riproduzione sonora in alta definizione era stata lanciata dall’e-commerce lo scorso settembre, a fronte di un costo aggiuntivo di 5 euro al mese, salvo poi ricredersi per tenere testa alla piattaforma rivale della mela morsicata. L’arrivo dell’audio 3D e della qualità lossless insenza rimodulazioni di prezzo per il canone mensile ha fatto tornare sui propri passi anche, che ha a propria volta deciso di includereHD nell’abbonamento ad...

Advertising

GFucci58 : RT @Manu61318556: @restancoraunpo_ @MarroneEmma per i fan di @MarroneEmma oltre che ascoltare da spotify o apple music possiamo ascoltare d… - Manu61318556 : @restancoraunpo_ @MarroneEmma per i fan di @MarroneEmma oltre che ascoltare da spotify o apple music possiamo ascol… - Crescinjazz : Scopri On My Own di Crescenzo Vitiello su Amazon Music - _AccioIdols : RT @assonnata_: Colgo l’occasione e lascio qui le regole di Spotify, valide anche per Amazon Music ?? - solelunainfo : Nuovo Brano SO' NAPULITAN' Con la partecipazione del M° Pino Perris disponibile in tutti gli Store… -