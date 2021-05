Vigilanza verde, le guardie tornano in riva al Brembo (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal primo maggio le guardie ecologiche volontarie (Gev) del Plis del basso corso del fiume Brembo hanno iniziato nuovamente la loro attività ufficiale di Vigilanza come Polizia Amministrativa del territorio dei sette comuni. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal primo maggio leecologiche volontarie (Gev) del Plis del basso corso del fiumehanno iniziato nuovamente la loro attività ufficiale dicome Polizia Amministrativa del territorio dei sette comuni.

Advertising

MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Lune-Mart-Merc: fenomeni non significativi .… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Sab: vento forte da sudovest su A, mare localmen… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Ven: bassa probabilità di temporali forti; Sab:… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Gio: mare loc agitato. Ven bassa prob temporali… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Merc: nulla da segnalare. Giov: mare. Vene: null… -