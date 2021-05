Vaccino Pfizer, Ema su conservazione fiale: "Fino a 31 giorni in frigo" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il periodo di conservazione del Vaccino anti - Covid Pfizer - BioNtech è stato esteso da 5 a 31 giorni . Novità importante quella comunicata dal comitato per i medicinali ad uso umano dell' Ema : le ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Il periodo didelanti - Covid- BioNtech è stato esteso da 5 a 31. Novità importante quella comunicata dal comitato per i medicinali ad uso umano dell' Ema : le ...

Advertising

sole24ore : Ricerca #Uk: il ritardo nel richiamo del #vaccino #Pfizer migliora l'immunità - Video ?? - TgLa7 : #Ema: vaccino #Pfizer dopo scongelamento si può conservare in un normale frigorifero (2-8 gradi centigradi) per un… - Agenzia_Ansa : Ema: Il vaccino Pfizer può stare in frigorifero fino a un mese #ANSA - Pzzglc67d03 : RT @BarbaraRaval: DOVETE SAPERLO. Eventi Avversi #VaccinoCovid Pfizer 170.528 ma la vaccino-vigilanza passiva è illegale. In caso di vacci… - MaurizioFuochi : RT @BarbaraRaval: DOVETE SAPERLO. Eventi Avversi #VaccinoCovid Pfizer 170.528 ma la vaccino-vigilanza passiva è illegale. In caso di vacci… -