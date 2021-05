Uomini E Donne, Parole Al Veleno Per Gemma Galgani: Sostituita Da Un’altra Dama? (Di lunedì 17 maggio 2021) Non c’è pace per Gemma Galgani che nel parterre del trono over sembra abbia trovato pane per i suoi denti dopo l’arrivo di una nuova Dama. Il dating show più famoso della tv nazionale tra 10 giorni chiuderà i battenti della trasmissione per lasciare spazio ai programmi estivi. Uomini e Donne tornerà in autunno ma nel frattempo non ha ancora concluso alcune delle storie che più hanno appassionato i telespettatori in questi mesi. Prima fra tutte quella tormentata della doma bianca di Torino Gemma Galgani che si appresta a finire la sua 11esima edizione del programma ancora sola. Sola perché dopo una conoscenza molto approfondita con Aldo Farella sembra essere accaduto qualcosa che ha scombinato i piani alla donna. I due dopo uno stop avevano chiesto di potersi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Non c’è pace perche nel parterre del trono over sembra abbia trovato pane per i suoi denti dopo l’arrivo di una nuova. Il dating show più famoso della tv nazionale tra 10 giorni chiuderà i battenti della trasmissione per lasciare spazio ai programmi estivi.tornerà in autunno ma nel frattempo non ha ancora concluso alcune delle storie che più hanno appassionato i telespettatori in questi mesi. Prima fra tutte quella tormentata della doma bianca di Torinoche si appresta a finire la sua 11esima edizione del programma ancora sola. Sola perché dopo una conoscenza molto approfondita con Aldo Farella sembra essere accaduto qualcosa che ha scombinato i piani alla donna. I due dopo uno stop avevano chiesto di potersi ...

