Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio Maxi operazione della GdF | 13 arresti

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e Caserta, i Carabinieri del NOE ed i Finanzieri del Comando ProvincialeGuardia di Finanza di Taranto, sono impegnati in un’coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce nell’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata aldi. Sono altresì in corso sequestri per diverse centinaia di migliaia di euro. I particolari dell’saranno resi noti nel corsomattinata a seguitoconferenza stampa. first ...