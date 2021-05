Tifosi allo stadio: riapertura dall’1 giugno. Gli aggiornamenti (Di lunedì 17 maggio 2021) I Tifosi potranno assistere a eventi e competizioni sportive all’aperto a partire dall’1 giugno: svolta per lo sport in Italia I Tifosi potranno assistere a eventi e competizioni sportive all’aperto a partire dall’1 giugno. È questa l’indiscrezione lanciata da Sky Sport, riportando fonti interne a Palazzo Chigi. Per quanto riguarda le manifestazioni al chiuso sarà necessario aspettare fino all’1 luglio. La capienza verrà limitata al 25% dei posti disponibili nei vari impianti, ma non dovrà essere superiore a mille persone per gli eventi all’aperto e a 500 persone per quelli al chiuso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ipotranno assistere a eventi e competizioni sportive all’aperto a partire: svolta per lo sport in Italia Ipotranno assistere a eventi e competizioni sportive all’aperto a partire. È questa l’indiscrezione lanciata da Sky Sport, riportando fonti interne a Palazzo Chigi. Per quanto riguarda le manifestazioni al chiuso sarà necessario aspettare fino all’1 luglio. La capienza verrà limitata al 25% dei posti disponibili nei vari impianti, ma non dovrà essere superiore a mille persone per gli eventi all’aperto e a 500 persone per quelli al chiuso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi allo Tifosi allo stadio: riapertura dall'1 giugno. Gli aggiornamenti I tifosi potranno assistere a eventi e competizioni sportive all'aperto a partire dall'1 giugno: svolta per lo sport in Italia I tifosi potranno assistere a eventi e competizioni sportive all'aperto a partire dall'1 giugno. È questa l'indiscrezione lanciata da Sky Sport, riportando fonti interne a Palazzo Chigi. Per quanto ...

Coppa Italia, arriva l'app 'Mitiga' per l'ingresso negli stadi: ecco come funziona La partita prevede il ritorno sugli spalti di 4.300 tifosi, il 20% del totale come stabilito dal ... la Lega di Serie A si avvale dell'App gratuita 'Mitiga', per accedere allo stadio sarà quindi ...

Tifosi allo stadio: riapertura dall'1 giugno. Gli aggiornamenti Calcio News 24 Tifosi allo stadio, novità dal 1° giugno. Coprifuoco, si cambia Dalla cabina di regia di Palazzo Chigi, ha riferito Sky Sport, emergono novità per la presenza dei tifosi negli stadi Secondo l’emittente televisiva Sky Sport, i tifosi potranno assistere ad eventi e ...

