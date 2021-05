Ruggeri impietoso contro Fedez: “Ha teso una trappola alla Rai” (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag — Enrico Ruggeri interviene per dire la sua sul comizio-teatrino pro Ddl Zan inscenato da Fedez nel corso del concertone del Primo maggio. A due settimane dall’episodio che ha infiammato il dibattito nazionale, il cantante entra a gamba tesa e senza peli sulla lingua regalandoci il suo punto di vista libero, mai allineato. Ruggeri: Fedez ha teso trappola alla Rai Non fa sconti a nessuno Ruggeri, che intervistato da Libero parla apertamente di tranello teso dal rapper alla tv di Stato. «Credo che la Rai sia caduta in una trappola mediatica tesa da Fedez. Quanto al ddl Zan, personalmente trovo assurdo perfino pensare di discriminare un gay. Ma una guerra libertaria o una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag — Enricointerviene per dire la sua sul comizio-teatrino pro Ddl Zan inscenato danel corso del concertone del Primo maggio. A due settimane dall’episodio che ha infiammato il dibattito nazionale, il cantante entra a gamba tesa e senza peli sulla lingua regalandoci il suo punto di vista libero, mai allineato.haRai Non fa sconti a nessuno, che intervistato da Libero parla apertamente di tranellodal rappertv di Stato. «Credo che la Rai sia caduta in unamediatica tesa da. Quanto al ddl Zan, personalmente trovo assurdo perfino pensare di discriminare un gay. Ma una guerra libertaria o una ...

