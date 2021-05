Ragazzo aggredito da tre persone, interviene autista Atac (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Il nostro autista Mauro, in servizio sabato sera sul bus navetta Roma-Viterbo, ha messo in salvo un passeggero, vittima della pesante aggressione di tre uomini.” “Il Ragazzo, all’altezza della fermata corrispondente alla stazione Morlupo, stava per essere trascinato fuori dal bus a calci e pugni, quando il nostro conducente e’ intervenuto in sua difesa, mettendolo in sicurezza all’interno del mezzo e chiedendo tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine.” “L’arrivo dopo pochi minuti di una pattuglia e dell’ambulanza ha consentito il trasferimento della vittima all’ospedale Villa San Pietro. Il vertice dell’azienda ha immediatamente espresso gratitudine al nostro collega e vicinanza al Ragazzo”. Cosi’ in un post su Facebook Atac Roma. Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Il nostroMauro, in servizio sabato sera sul bus navetta Roma-Viterbo, ha messo in salvo un passeggero, vittima della pesante aggressione di tre uomini.” “Il, all’altezza della fermata corrispondente alla stazione Morlupo, stava per essere trascinato fuori dal bus a calci e pugni, quando il nostro conducente e’ intervenuto in sua difesa, mettendolo in sicurezza all’interno del mezzo e chiedendo tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine.” “L’arrivo dopo pochi minuti di una pattuglia e dell’ambulanza ha consentito il trasferimento della vittima all’ospedale Villa San Pietro. Il vertice dell’azienda ha immediatamente espresso gratitudine al nostro collega e vicinanza al”. Cosi’ in un post su FacebookRoma.

