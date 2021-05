PNRR e riforme, alta tensione Letta-Salvini (Di lunedì 17 maggio 2021) Niente da fare. Tra il Segretario Pd Enrico Letta e il leader del Carroccio Matteo Salvini non sembra essere scoccata la scintilla dell’amore (politico). In compenso, le scintille (il plurale fa tutta la differenza) sono all’ordine del giorno. L’ultima, in ordine rigorosamente cronologico, è arrivata ieri. A far salire l’asticella della tensione tra i due, le dichiarazioni del leader della Lega che in una intervista rilasciata a la Repubblica non ha usato giri di parole: “Siamo realisti, non sarà questa maggioranza a fare la riforma della giustizia e del fisco”. E ancora: “La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S è dura”. Tradotto: il perimetro di azione dell’esecutivo è a tempo con il leader del Carroccio che non farà mancare il suo sostegno per la gestione dell’emergenza sanitaria ed ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Niente da fare. Tra il Segretario Pd Enricoe il leader del Carroccio Matteonon sembra essere scoccata la scintilla dell’amore (politico). In compenso, le scintille (il plurale fa tutta la differenza) sono all’ordine del giorno. L’ultima, in ordine rigorosamente cronologico, è arrivata ieri. A far salire l’asticella dellatra i due, le dichiarazioni del leader della Lega che in una intervista rilasciata a la Repubblica non ha usato giri di parole: “Siamo realisti, non sarà questa maggioranza a fare la riforma della giustizia e del fisco”. E ancora: “La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S è dura”. Tradotto: il perimetro di azione dell’esecutivo è a tempo con il leader del Carroccio che non farà mancare il suo sostegno per la gestione dell’emergenza sanitaria ed ...

borghi_claudio : Vedere quelli del PD che strillano per la questione delle 'riforme' è veramente curioso Questo governo è nato per (… - mara_carfagna : L’#UE vincola l’erogazione dei fondi al rispetto del cronoprogramma e alla realizzazione di #riforme con cui creare… - Azione_it : .@emmabonino: 'Il lavoro di #Azione per migliorare il #PNRR è positivo. Sull'approccio unitario non illudiamoci, qu… - MichesVioleta : RT @DeShindig: #Salvini dice che le riforme non spettano a questo governo. Senza riforme il PNRR non esiste, i soldi non arrivano. Meglio… - RiccardoNava1 : RT @DeShindig: Postilla per @marcotravaglio e le vedove di Conte Il PNRR di Conte era irricevibile perché mancava quasi totalmente di rifo… -