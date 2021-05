Oggi è un altro giorno, Serena Grandi si racconta: dalla carriera al figlio Edoardo (Di lunedì 17 maggio 2021) Serena Grandi si è raccontata nel salotto di Oggi è un altro giorno, la nota trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone. L’attrice, sex symbol degli anni ’80, ha parlato sia della sua carriera che della sua vita privata, che sta tra l’altro mettendo insieme nella sua autobiografia. Una chiacchierata a tutto tondo che ha coinvolto il numeroso pubblico da casa. In studio con lei anche suo figlio Edoardo Ercole, nato nel 1989. Madre e figlio hanno aperto il loro cuore raccontando una parte inedita delle loro vite. Ecco le loro parole ai microfoni della Bortone. Oggi è un altro giorno, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021)si èta nel salotto diè un, la nota trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta daBortone. L’attrice, sex symbol degli anni ’80, ha parlato sia della suache della sua vita privata, che sta tra l’mettendo insieme nella sua autobiografia. Una chiacchierata a tutto tondo che ha coinvolto il numeroso pubblico da casa. In studio con lei anche suoErcole, nato nel 1989. Madre ehanno aperto il loro cuorendo una parte inedita delle loro vite. Ecco le loro parole ai microfoni della Bortone.è un, ...

mara_carfagna : L’#UE vincola l’erogazione dei fondi al rispetto del cronoprogramma e alla realizzazione di #riforme con cui creare… - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano a #fuoridalcoro? Oggi è stato, per l’ennesima volta, bersaglio di insulti e minacce e ve… - TeresaBellanova : Nessun complotto e soprattutto nessun altro interesse se non la difesa di quello nazionale. Esemplare oggi l'inter… - giuliagr26 : Oggi attenti al #Rainbowwashing altro che. - PaoloSpecial : @HermanniTest @CRISTINADANESI3 @stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni MA CHI OBBLIGA I GAY a non avere figli? Me lo devi s… -