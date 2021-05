Nomadland ancora in testa a un box office italiano che prova a ripartire (Di lunedì 17 maggio 2021) Nomadland continua a guidare il botteghino italiano dopo la riapertura dei cinema, tra le novità si segnala l'uscita de Il concorso, con Keira Knightley, al quarto posto. Nomadland conserva la prima posizione al box office italiano per la terza settimana dopo la riapertura dei cinema, seguito dal nuovo film di Woody Allen, Rifkin's Festival. Nomadland, vincitore di tre Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e miglior attrice protagonista, incassa altri 186 mila euro arrivando a un totale di 1 milione di euro. Come sottolinea la nostra recensione di Nomadland, la straordinaria Frances McDormand interpreta Fern, una donna che vive nel suo furgone dopo che la sua esistenza è stata sconvolta da una tragedia. Stabile in seconda posizione il nuovo film di Woody Allen, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021)continua a guidare il botteghinodopo la riapertura dei cinema, tra le novità si segnala l'uscita de Il concorso, con Keira Knightley, al quarto posto.conserva la prima posizione al boxper la terza settimana dopo la riapertura dei cinema, seguito dal nuovo film di Woody Allen, Rifkin's Festival., vincitore di tre Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e miglior attrice protagonista, incassa altri 186 mila euro arrivando a un totale di 1 milione di euro. Come sottolinea la nostra recensione di, la straordinaria Frances McDormand interpreta Fern, una donna che vive nel suo furgone dopo che la sua esistenza è stata sconvolta da una tragedia. Stabile in seconda posizione il nuovo film di Woody Allen, ...

