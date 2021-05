Mou | volano gli stracci tra Piccinini e Di Canio |   Lo fai per i like

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mou volano

Sky Sport

I Friedkina Londra dal proprio allenatore per cercare di accelerare i tempi nella costruzione del ... L'armeno ha fatto una stagione super, ma il rapporto conallo United non è stato felice. ...Chiaro, Roma è anche contestazione, critiche, stracci cheda una parte e dall'altra per una ... E la pensa così anche. È una sfida affascinante e che non vede l'ora di cominciare e ...Di Canio attacca Piccinini su Mourinho: "Lo fai solo per i like, non conosci gli spogliatoi". "Io ho frequentato gli spogliatoi più di te": è bagarre a Sky ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...