Lazio | Inzaghi | «Torino? Onoreremo al massimo questo match»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nel giorno della vigilia delcontro il, il tecnico Simonepresenta la gara in conferenza stampa Alla vigilia di, Simonepresenta ilin conferenza stampa. L’allenatore interviene ai microfoni diStyle Channel e Radio il giorno prima della sfida, valida per il recupero della 25esima giornata di Serie A. SULLA GARA – «Sicuramente noi veniamo da una grande delusione per quanto riguarda il Derby perso. Quindi domani abbiamo l’ultima partita all’Olimpico e abbiamo il dovere di onorare il campionato nel migliore dei modi. Lo abbiamo visto anche nelle ultime partite, come per il Parma che è venuto qui da noi. Abbiamo un record in ballo, quello delle vittorie consecutive in casa nostra e ...

Ai microfoni diStyle Channel, il tecnico Simoneha parlato: "Sicuramente veniamo da una grande delusione post derby. Con il Torino abbiamo l'ultima partita all'Olimpico, onoriamo il ...Commenta per primo Archiviata la sconfitta del derby non senza polemiche, lasi ritrova di nuovo alla vigilia di un match. Domani alle 20:30 i biancocelesti scenderanno ...Ecco come Simone...LAZIO INZAGHI – Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio in vista della gara contro il Torino, valida per il recupero della 25a giornata. Il tecnico biancoceleste ha presentato ...Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, presentando il recupero di domani all'Olimpico contro il Torino. Una gara che per la Lazio non vale nulla per la classifica visto che il club ...