L’annuncio di Alessandro Sallusti sul suo futuro

(Di lunedì 17 maggio 2021) Da oggi passerà alla direzione di Liberoera nell'ariapassa alla direzione di Libero, lasciando il Giornale. Ad ufficializzarlo lui stesso a "Domenica In". "Oggi (ieri, ndr), è l'ultimo giorno al Giornale, da domani sono direttore di Libero. Sono grato alla famiglia Berlusconi che mi ha dato libertà e per la generosità. Credo che dopo 12 anni sia giusto cambiare anche per il Giornale, serve energia nuova". E poi su un possibilein politica spiega: "Già nel giornalismo ho fatto danni, per il bene del Paese è meglio che mi astenga dalla politica…". Oggi è stato l'ultimo giorno al Giornale… pic.twitter.com/wbCWzWtwtc —(@ale) May 16, 2021