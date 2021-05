La sanità territoriale resterà pubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) Vorrei provare a spiegare le ragioni della mia non condivisione di alcune affermazioni riportate nell’articolo di Ivan Cavicchi relativamente alle misure programmate dal Ministero della Salute con i finanziamenti del Recovery Fund, Fondo Complementare e React-Eu. Andiamo con ordine. Primo. Non è vero che con “gli strumenti della programmazione negoziata” si rinuncia alla “gestione diretta” dell’assistenza domiciliare. Nelle carte inviate a Bruxelles, con quella dizione si fa riferimento al “contratto istituzionale di sviluppo”, cioè alla procedura tramite la quale si definiscono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 17 maggio 2021) Vorrei provare a spiegare le ragioni della mia non condivisione di alcune affermazioni riportate nell’articolo di Ivan Cavicchi relativamente alle misure programmate dal Ministero della Salute con i finanziamenti del Recovery Fund, Fondo Complementare e React-Eu. Andiamo con ordine. Primo. Non è vero che con “gli strumenti della programmazione negoziata” si rinuncia alla “gestione diretta” dell’assistenza domiciliare. Nelle carte inviate a Bruxelles, con quella dizione si fa riferimento al “contratto istituzionale di sviluppo”, cioè alla procedura tramite la quale si definiscono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : sanità territoriale "Ats Insubria copre un territorio troppo ampio". Raffaele Erba (M5S) ripropone, per migliorare il servizio, una scissione La Commissione sanità di Regione Lombardia sarà a breve chiamata a ripensare le linee di indirizzo del Progetto di legge che dovrà ridisegnare l'organizzazione territoriale di ospedali e medici di base e che verrà ...

Coronavirus oggi: in Italia 3.455 casi e 140 morti Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati in tutto "1.276 tamponi ... Nel complesso, i decessi sono 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 ...

