La Regina Elisabetta sempre più sola: secondo un biografo sono morte le tre persone a lei più vicine (Di lunedì 17 maggio 2021) La Regina Elisabetta sarebbe sempre più sola, questo almeno da quanto riportato dal biografo reale Matthew Dennison, autore del volume intitolato “The Queen”. secondo lo scrittore le tre persone con cui la Regina era più in confidenza, ovvero sua madre, sua sorella e suo marito, sono tutte morte e quindi ora la sua vita di monarca l’ha messa davanti alla solitudine. Leggi anche -> La Regina Elisabetta non sembra più la stessa: tutta colpa di Harry? A quanto dice Dennison la Regina Elisabetta sarebbe stata la più vicina a sua madre, la Regina Elisabetta I, mentre anche con la sorella Margaret, era ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 maggio 2021) Lasarebbepiù, questo almeno da quanto riportato dalreale Matthew Dennison, autore del volume intitolato “The Queen”.lo scrittore le trecon cui laera più in confidenza, ovvero sua madre, sua sorella e suo marito,tuttee quindi ora la sua vita di monarca l’ha messa davanti alla solitudine. Leggi anche -> Lanon sembra più la stessa: tutta colpa di Harry? A quanto dice Dennison lasarebbe stata la più vicina a sua madre, laI, mentre anche con la sorella Margaret, era ...

