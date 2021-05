In Onda: Concita De Gregorio affiancherà David Parenzo (Di lunedì 17 maggio 2021) Concita De Gregorio New entry al femminile alla conduzione di In Onda. Da fine giugno, quando tornerà sugli schermi di La7, il talk show estivo entrerà in zona rosa: possiamo confermarvi che, quest’anno, sarà Concita De Gregorio ad affiancare lo storico e confermato timoniere del programma, David Parenzo, presenza fissa sin dalla prima edizione (dapprima come redattore, poi come inviato e infine conduttore). Come anticipato da Affari Italiani, la giornalista pisana subentrerà a Luca Telese (che nelle ultime edizioni aveva fatto coppia proprio con Parenzo), per il quale è invece allo studio un nuovo programma nella prossima stagione tv. Per la firma di Repubblica è dunque pronto un ritorno alla conduzione televisiva, dopo le esperienze in Rai; ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 maggio 2021)DeNew entry al femminile alla conduzione di In. Da fine giugno, quando tornerà sugli schermi di La7, il talk show estivo entrerà in zona rosa: possiamo confermarvi che, quest’anno, saràDead affiancare lo storico e confermato timoniere del programma,, presenza fissa sin dalla prima edizione (dapprima come redattore, poi come inviato e infine conduttore). Come anticipato da Affari Italiani, la giornalista pisana subentrerà a Luca Telese (che nelle ultime edizioni aveva fatto coppia proprio con), per il quale è invece allo studio un nuovo programma nella prossima stagione tv. Per la firma di Repubblica è dunque pronto un ritorno alla conduzione televisiva, dopo le esperienze in Rai; ...

