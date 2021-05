Il Venezia batte il Lecce nell’andata delle semifinali playoff: decide Forte (1-0) (Di lunedì 17 maggio 2021) Ottimo colpo del Venezia nell’andata delle semifinali playoff di Serie B. I lagunari hanno battuto il Lecce 1-0, grazie ad una rete di Francesco Forte al 47‘, dopo una bella giocata del talento Maleh. Il Lecce ha provato nella ripresa a pervenire al pareggio, ma il Venezia ha tenuto bene il campo e resistito agli attacchi dei salentini. Fattore campo rispettato, quindi, in queste andate delle semifinali playoff, con il successo del Venezia che fa seguito a quello dei correggionali del Cittadella nel pomeriggio sul Monza. Il Lecce al Via Del Mare avrà le possibilità di ribaltare il punteggio e giocarsi l’accesso alla finale. Foto: Twitter uff. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Ottimo colpo deldi Serie B. I lagunari hanno battuto il1-0, grazie ad una rete di Francescoal 47‘, dopo una bella giocata del talento Maleh. Ilha provato nella ripresa a pervenire al pareggio, ma ilha tenuto bene il campo e resistito agli attacchi dei salentini. Fattore campo rispettato, quindi, in queste andate, con il successo delche fa seguito a quello dei correggionali del Cittadella nel pomeriggio sul Monza. Ilal Via Del Mare avrà le possibilità di ribaltare il punteggio e giocarsi l’accesso alla finale. Foto: Twitter uff. ...

Advertising

CalcioPillole : Al #Venezia basta #Forte per superare di misura il #Lecce nell'andata delle semifinali playoff di #SerieB. - Peppe_FN : Il Veneto chiama,il Veneto risponde Il #Venezia batte il #Lecce 1-0 con #Forte e giovedì a Via Del Mare tenterà il… - cmdotcom : #SerieB, semifinali playoff: uragano #Cittadella, 3-0 al #Monza! Forte-gol, il #Venezia batte il #Lecce… - VaneJuice : @Guesu126 E il lecce non batte il venezia - AirForgi1 : RT @mariocastelli: La Reyer Venezia batte in gara5 il Famila Schio e vince lo scudetto femminile. Ora la Reyer detiene il titolo di campion… -