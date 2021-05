Giustizia fai da te a Scampia: la folla aggredisce un presunto pedofilo. Il linciaggio finisce sui Social (video) (Di lunedì 17 maggio 2021) I numerosi video sono diventati rapidamente virali e hanno pochi precedenti. Come riferiscono le forze dell’ordine, la vicenda è tutta da chiarire. Le drammatiche immagini del linciaggio arriva dal problematico quartiere napoletano di Scampia. Un presunto pedofilo è stato picchiato selvaggiamente e quindi gettato in in un cassonetto dell’immondizia. La gente del quartiere, inferocita, si è scatenata contro l’uomo, accusato di aver molestato un minore. LEGGI ANCHE Brasile, prete pedofilo si impicca in cella: era citato nel film “Spotlight” Avrebbe violentato sette bambine: arrestato a Prato un pedofilo seriale “Il linciaggio è stato organizzato” Molti abitanti di Scampia si sono riversate in strada, filmando le scene del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) I numerosisono diventati rapidamente virali e hanno pochi precedenti. Come riferiscono le forze dell’ordine, la vicenda è tutta da chiarire. Le drammatiche immagini delarriva dal problematico quartiere napoletano di. Unè stato picchiato selvaggiamente e quindi gettato in in un cassonetto dell’immondizia. La gente del quartiere, inferocita, si è scatenata contro l’uomo, accusato di aver molestato un minore. LEGGI ANCHE Brasile, pretesi impicca in cella: era citato nel film “Spotlight” Avrebbe violentato sette bambine: arrestato a Prato unseriale “Ilè stato organizzato” Molti abitanti disi sono riversate in strada, filmando le scene del ...

teoxandra : @FrancoAndrea11 Aspetta, sembra che per una sentenza civile di 1 gradi ci vogliano più di 800 giorni. ?? L’alternati… - possudirtelo : @blurrygomvez VERDE È un inno alla vita, alla rinascita. Infonde senso di giustizia, grandezza d'animo e tenacia; a… - Moonlig94421095 : RT @Sere98193638: #DenisePipitone Verità e giustizia per Denise! #Lapacchiaéfinita. Tra tanto marcio.. Tu anonimo che hai fatto il primo pa… - RoRoberta97 : RT @Sere98193638: #DenisePipitone Verità e giustizia per Denise! #Lapacchiaéfinita. Tra tanto marcio.. Tu anonimo che hai fatto il primo pa… - Sere98193638 : #DenisePipitone Verità e giustizia per Denise! #Lapacchiaéfinita. Tra tanto marcio.. Tu anonimo che hai fatto il pr… -