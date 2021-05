Giro d’Italia 2021, Fernando Gaviria: “Sagan ha meritato la vittoria. Un velocista non può dirsi felice senza vittorie” (Di lunedì 17 maggio 2021) La decima tappa del Giro d’Italia da L’Aquila a Foligno, nonostante un percorso non esaltante, ha regalato forti emozioni. La Bora-hansgrohe è stata assoluta protagonista imponendo un ritmo devastante sul GPM di quarta categoria di Valico della Somma. Fernando Gaviria è stato bravo a resistere al forcing della squadra di Peter Sagan ma nulla ha potuto contro lo slovacco allo sprint. “Sagan è andato fortissimo negli ultimi metri e si è meritato la vittoria oggi“. Queste le parole del velocista dell’UAE Team Emirates al termine della frazione odierna. Lo scatto di Sagan è stato bruciante, Gaviria ha provato ad uscire dalla sua ruota ma non ha potuto fare altro che arrendersi alla strapotenza dello ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) La decima tappa delda L’Aquila a Foligno, nonostante un percorso non esaltante, ha regalato forti emozioni. La Bora-hansgrohe è stata assoluta protagonista imponendo un ritmo devastante sul GPM di quarta categoria di Valico della Somma.è stato bravo a resistere al forcing della squadra di Peterma nulla ha potuto contro lo slovacco allo sprint. “è andato fortissimo negli ultimi metri e si èlaoggi“. Queste le parole deldell’UAE Team Emirates al termine della frazione odierna. Lo scatto diè stato bruciante,ha provato ad uscire dalla sua ruota ma non ha potuto fare altro che arrendersi alla strapotenza dello ...

