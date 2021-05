Gattuso-Fiorentina, il tecnico chiede conferme e acquisti: i nomi (Di lunedì 17 maggio 2021) Gennaro Gattuso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il tecnico ha chiesto conferme nella rosa attuale a qualche acquisto per rinforzare Il matrimonio tra la Fiorentina e Gattuso potrebbe presto consumarsi. Il tecnico calabrese, che a fine stagione lascerà il Napoli, ha chiesto alla viola conferme e qualche acquisto. Su tutti c’è stata la richiesta di trattenere Vlahovic: l’attaccante serbo sarebbe la punta di diamante nel suo 4-2-3-1 e la viola pare intenzionata a blindarlo. Anche Amrabat è un giocatore su cui Gattuso ha chiesto la riconferma, discorso diverso per Callejon e Ribery: solo uno dei due, come riporta la Gazzetta dello Sport, resterà a Firenze con lo spagnolo in pole per caratteristiche anche se il francese ha già un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Gennaroè sempre più vicino alla. Ilha chiestonella rosa attuale a qualche acquisto per rinforzare Il matrimonio tra lapotrebbe presto consumarsi. Ilcalabrese, che a fine stagione lascerà il Napoli, ha chiesto alla violae qualche acquisto. Su tutti c’è stata la richiesta di trattenere Vlahovic: l’attaccante serbo sarebbe la punta di diamante nel suo 4-2-3-1 e la viola pare intenzionata a blindarlo. Anche Amrabat è un giocatore su cuiha chiesto la riconferma, discorso diverso per Callejon e Ribery: solo uno dei due, come riporta la Gazzetta dello Sport, resterà a Firenze con lo spagnolo in pole per caratteristiche anche se il francese ha già un ...

