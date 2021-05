Frattamaggiore, occhio alla truffa del tampone a domicilio: come funziona (Di lunedì 17 maggio 2021) A Frattamaggiore uomo si spaccia per operatore sanitario e si intrufola nelle abitazioni degli anziani con la scusa di dover effettuare tamponi a domicilio. La testimonianza di una cittadina di Frattamaggiore sui social. Frattamaggiore, fate attenzione alla truffa del tampone a domicilio Stamattina, a Frattamaggiore, è stato segnalato un tentativo di truffa ai danni di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Auomo si spaccia per operatore sanitario e si intrufola nelle abitazioni degli anziani con la scusa di dover effettuare tamponi a. La testimonianza di una cittadina disui social., fate attenzionedelStamattina, a, è stato segnalato un tentativo diai danni di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

