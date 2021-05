Draghi ad un bivio: seguire la linea di Salvini o quella chiusurista di Letta e Conte (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli italiani attendono che il Governo Draghi decida la strada da percorrere. Oggi alle 16 è prevista la cabina di regia sulle misure di Contenimento del Covid a Palazzo Chigi. Il premier sarebbe orientato verso un nuovo allentamento delle restrizioni. Ma la maggioranza è divisa tra le posizioni aperturiste di Salvini e del centrodestra e quelle chiusuriste di Letta e Conte. Tanti i temi divisivi sul tavolo. I due primi decreti post-Recovery, quello sulle semplificazioni e quello sulla governance, saranno varati dal governo nel corso dell’ultima settimana di maggio e non la prossima, come i più ottimisti, tra chi gestisce il dossier del Pnrr, auspicavano. Non subirà ulteriori ritardi il decreto sostegni-bis, che potrebbe vedere la luce in un Consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì. Prima di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli italiani attendono che il Governodecida la strada da percorrere. Oggi alle 16 è prevista la cabina di regia sulle misure dinimento del Covid a Palazzo Chigi. Il premier sarebbe orientato verso un nuovo allentamento delle restrizioni. Ma la maggioranza è divisa tra le posizioni aperturiste die del centrodestra e quelle chiusuriste di. Tanti i temi divisivi sul tavolo. I due primi decreti post-Recovery, quello sulle semplificazioni e quello sulla governance, saranno varati dal governo nel corso dell’ultima settimana di maggio e non la prossima, come i più ottimisti, tra chi gestisce il dossier del Pnrr, auspicavano. Non subirà ulteriori ritardi il decreto sostegni-bis, che potrebbe vedere la luce in un Consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì. Prima di ...

