Discoteche, a Milano e in Puglia serate-test per riaprire in sicurezza. Lopalco: “Green pass e tampone dopo 5 giorni per i partecipanti” (Di lunedì 17 maggio 2021) I test potrebbero diventare apripista per la riapertura delle Discoteche in tutta Italia, attraverso la messa a punto di un protocollo “ad hoc” per garantire lo svolgimento delle serate in sicurezza. Gli eventi in programma sono tre: uno, al Fabrique di Milano, dove l’ultimo weekend di maggio dovrebbero svolgersi al chiuso due serate ciascuna da 2500 presenze, e la seconda il 5 giugno (anche se l’amministrazione regionale attende ancora l’autorizzazione a livello nazionale) a Praja di Gallipoli (Lecce) e al Divinae Follia di Bisceglie (Bari), nel Leccese, dove si ritroveranno all’aperto circa 2mila giovani. serate organizzate in epoca Covid sulla scia di quanto già avvenuto nelle metropoli di Liverpool, Amsterdam e Barcellona. In Puglia ha contribuito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Ipotrebbero diventare apripista per la riapertura dellein tutta Italia, attraverso la messa a punto di un protocollo “ad hoc” per garantire lo svolgimento dellein. Gli eventi in programma sono tre: uno, al Fabrique di, dove l’ultimo weekend di maggio dovrebbero svolgersi al chiuso dueciascuna da 2500 presenze, e la seconda il 5 giugno (anche se l’amministrazione regionale attende ancora l’autorizzazione a livello nazionale) a Praja di Gallipoli (Lecce) e al Divinae Follia di Bisceglie (Bari), nel Leccese, dove si ritroveranno all’aperto circa 2mila giovani.organizzate in epoca Covid sulla scia di quanto già avvenuto nelle metropoli di Liverpool, Amsterdam e Barcellona. Inha contribuito ...

