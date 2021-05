Covid, controlli sul lungomare di Napoli: identificate 150 persone (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Centocinquanta persone identificate oltre a controlli mirati per verificare l’uso della mascherina, del distanziamento e del rispetto dell’osservanza delle disposizioni relative agli orari degli esercizi commerciali. E’ il bilancio dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 effettuati ieri dagli agenti del commissariato San Ferdinando e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dai militari dell’Arma dei Carabinieri, da quelli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale in Largo Sermoneta, via Caracciolo, Molo Luise, Molo Mergellina, Rotonda Diaz, via Partenope e via Nazario Sauro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Centocinquantaoltre amirati per verificare l’uso della mascherina, del distanziamento e del rispetto dell’osservanza delle disposizioni relative agli orari degli esercizi commerciali. E’ il bilancio dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti-19 effettuati ieri dagli agenti del commissariato San Ferdinando e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dai militari dell’Arma dei Carabinieri, da quelli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale in Largo Sermoneta, via Caracciolo, Molo Luise, Molo Mergellina, Rotonda Diaz, via Partenope e via Nazario Sauro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

