Covid | calano ancora i contagi | sono 3 455 Vaia | «I monoclonali funzionano Mandateci i pazienti»

(Di lunedì 17 maggio 2021)3.455 i nuovi casi diriscontrati oggi in Italia dopo l’analisi di 118.924 tamponi. L’indice positività si attesta al 2,9%. Ieri i nuovi casi erano stati 5.753 con un indice di positività al 2,8%. Cresce però il numero dei morti, che ieri erano scesi a 93, segnando il numero più basso da ottobre. Nelle ultime 24 ore sicontate 140 vittime. Il totale dei decessi arriva così a 124.296 da inizio pandemia. E dallo Spallanzani arriva un appello ai medici di base: «I». Continuano a scendere i ricoveri Continuano a scendere, invece, i ricoveri. In terapia intensiva ciora 1.754, ovvero 25 in meno di ieri. Anche nei reparti ordinari si alleggerisce la pressione: le ...

