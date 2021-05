Controlli Covid, carabinieri chiudono stabilimento balneare (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A seguito di una segnalazione di assembramenti, nel pomeriggio di domenica i carabinieri di Salerno sono intervenuti presso il Lido “Maremó” di Salerno Via Allende. Effettivamente sul posto erano presenti più di un centinaio di persone, per cui venivano subito identificati il gestore ed un socio della ditta che ha in gestione la struttura, con immediata diffida ad interrompere le attività danzanti e qualsivoglia somministrazione di servizi. Fatta defluire la folla, i due soci venivano sanzionati per le violazioni ai DPCM nonché alle ordinanze regionali; è stata inoltre applicata la chiusura provvisoria di 5 giorni, con segnalazione alla Prefettura per i provvedimenti di competenza circa la chiusura dell’attività. I Controlli dei carabinieri continuano su tutto il territorio. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A seguito di una segnalazione di assembramenti, nel pomeriggio di domenica idi Salerno sono intervenuti presso il Lido “Maremó” di Salerno Via Allende. Effettivamente sul posto erano presenti più di un centinaio di persone, per cui venivano subito identificati il gestore ed un socio della ditta che ha in gestione la struttura, con immediata diffida ad interrompere le attività danzanti e qualsivoglia somministrazione di servizi. Fatta defluire la folla, i due soci venivano sanzionati per le violazioni ai DPCM nonché alle ordinanze regionali; è stata inoltre applicata la chiusura provvisoria di 5 giorni, con segnalazione alla Prefettura per i provvedimenti di competenza circa la chiusura dell’attività. Ideicontinuano su tutto il territorio. L'articolo ...

