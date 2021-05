Comune Roma: largo Cardinal Clemente Micara, al via iter acquisizione (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Roma Capitale avviera’ tutte le attivita’ necessarie all’acquisizione di largo Cardinal Clemente Micara, un’area di rilevante interesse pubblico nel XIII Municipio, attualmente di proprieta’ della Fondazione Nicolo’ Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica.” “E’ quanto stabilito in una memoria approvata dalla Giunta capitolina. L’obiettivo e’ destinare quest’area, gia’ usata come parcheggio per i bus turistici, al futuro deposito per la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, una delle opere infrastrutturali previste dal Piano urbano della mobilita’ sostenibile, il cui finanziamento e’ stato richiesto al ministero delle Infrastrutture a gennaio di quest’anno”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. “Si tratta di un’area molto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)– “Capitale avviera’ tutte le attivita’ necessarie all’di, un’area di rilevante interesse pubblico nel XIII Municipio, attualmente di proprieta’ della Fondazione Nicolo’ Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica.” “E’ quanto stabilito in una memoria approvata dalla Giunta capitolina. L’obiettivo e’ destinare quest’area, gia’ usata come parcheggio per i bus turistici, al futuro deposito per la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, una delle opere infrastrutturali previste dal Piano urbano della mobilita’ sostenibile, il cui finanziamento e’ stato richiesto al ministero delle Infrastrutture a gennaio di quest’anno”. Cosi’ in un comunicato ildi. “Si tratta di un’area molto ...

virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 194 la trovi qui: - ilfoglio_it : Per la Corte dei Conti il Comune di Roma non ha esercitato alcun controllo su Atac agevolando l'irrazionalità gesti… - CalabriaTw : Cassia bis/Le Rughe, alle porte di #Roma #Municipio15. Cittadini costretti a sfuggire a famiglie di cinghiali nei p… - PaolaFe60208246 : #Ramadan, il Comune leghista nega la palestra: nel Cuneese la festa musulmana si fa in chiesa… - paolorm2012 : RT @romatoday: Cinghiali fuori controllo a Roma: i compiti di Regione, Comune ed ex Provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Gay Help Line, aumentati ricatti e minacce dall'11% al 28% Secondo il servizio di Gay Help Line, che ha il sostegno di Regione Lazio, Chiesa Valdese e Comune di Roma, "in questo periodo difficile di pandemia sono ancora più urgenti misure legislative a ...

La 1000 Miglia 2021 passerà da Pitigliano giovedì 17 giugno Rispettando la tradizione del tracciato da Brescia a Roma e ritorno, con arrivi di tappa a ... Il Comune ha lavorato per accogliere al meglio questo evento che rappresenta una importante vetrina ...

Comune Roma: largo Cardinal Clemente Micara, al via iter acquisizione - RomaDailyNews RomaDailyNews Armani Crossroads, 14 donne famose a un bivio Giorgio Armani lancia Crossroads, nuovo progetto al fianco delle donne per aiutarle a esprimere se stesse, incentrato sull'idea della forza e delle capacità femminili. (ANSA) ...

Gay Help Line, aumentati ricatti e minacce dall'11% al 28% Circa il 60% degli utenti che si rivolgono al contact center contro omofobia e transfobia, rientrano nella fascia di età 13-27 (ANSA) ...

Secondo il servizio di Gay Help Line, che ha il sostegno di Regione Lazio, Chiesa Valdese edi, "in questo periodo difficile di pandemia sono ancora più urgenti misure legislative a ...Rispettando la tradizione del tracciato da Brescia ae ritorno, con arrivi di tappa a ... Ilha lavorato per accogliere al meglio questo evento che rappresenta una importante vetrina ...Giorgio Armani lancia Crossroads, nuovo progetto al fianco delle donne per aiutarle a esprimere se stesse, incentrato sull'idea della forza e delle capacità femminili. (ANSA) ...Circa il 60% degli utenti che si rivolgono al contact center contro omofobia e transfobia, rientrano nella fascia di età 13-27 (ANSA) ...