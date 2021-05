Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in visita ai reparti dei CC a Torino (Di lunedì 17 maggio 2021) Torino. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, in visita a reparti CC del Capoluogo piemontese e della provincia. Torino, 17 maggio. Nella mattinata odierna – nel rispetto delle misure disposte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica – il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, si è recato in visita al Comando Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021). Ildei, Gen. C.A. Teo Luzi, inCC del Capoluogo piemontese e della provincia., 17 maggio. Nella mattinata odierna – nel rispetto delle misure disposte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica – ildei, Gen. C.A. Teo Luzi, si è recato inal Comando

Advertising

ItalyMFA : Firmato dal Segretario Generale della #Farnesina Amb. Belloni e dal Comandante Generale della @GDF Gen. Zafarana un… - vitapinerolese : Il Comandante Generale dei Carabinieri in visita ai reparti di Torino e Provincia - webnauta5_9 : RT @_Carabinieri_: Il Comandante Generale #Carabinieri Teo Luzi in visita oggi alla Legione CC 'Piemonte e Valle d’Aosta', al 1° Reggimento… - GiornaleLORA : Torino. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, in visita a reparti CC del Capoluogo… - Valsusaoggi : VALSUSA, IL COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI AL CANTIERE DEL NUOVO AUTOPORTO DI SAN DIDERO -