Claude Monet: The Immersive Experience (Di lunedì 17 maggio 2021) La grande mostra internazionale “” arriva a Napoli dal 20 maggio, nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, nei pressi del MANN – Museo Archeologico Nazionale. Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. A scegliere Napoli come location è Exhibition Hub, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione di mostre Immersive. “” si avvale delle più recenti tecniche di mappatura digitale per creare un’interpretazione totalmente nuova delle opere del padre dell’impressionismo. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) La grande mostra internazionale “” arriva a Napoli dal 20 maggio, nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, nei pressi del MANN – Museo Archeologico Nazionale. Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. A scegliere Napoli come location è Exhibition Hub, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione di mostre. “” si avvale delle più recenti tecniche di mappatura digitale per creare un’interpretazione totalmente nuova delle opere del padre dell’impressionismo. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia

Advertising

CalaminiciM : Claude Monet, Campo di papaveri, 1881 - CulturaSpettac3 : Claude Monet: The Immersive Experience, dal 20 maggio 2021 a Napoli nella Chiesa di San Potito -… - BersaniLeda : RT @velocevolo: Non tornerò a sbocciare... Nessuna mano più mi coglierà, inattesa. Appassirò e tu non mi riconoscerai. Cercherai in me il… - infocampania : NAPOLI - DAL 20 MAGGIO UNA MOSTRA INTERNAZIONALE SULL'OPERA DI CLAUDE MONET - BebuCesco : RT @Frances52779614: @a_saba78 @InternoPoesia @artdielle @Giuditta_legge @nimagiga @mrcatalano58 @diamiladi @PasqualeTotaro @artmajcar @Reb… -

Ultime Notizie dalla rete : Claude Monet Aperta la mostra d'arte 'Cambiare' a Illegio Tra questi un Tintoretto, due Antoon Van Dyck, due Claude Monet e un Giacomo Balla. La mostra d'arte 'Cambiare', a cura del Comitato di San Floriano, è stata inaugurata a Illegio. Quattro le sezioni ...

Mostre, dal 20 maggio a Napoli il genio di Monet La grande mostra internazionale "Claude Monet: the Immersive Experience" arriva a Napoli dal 20 maggio, nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, nei pressi del MANN - Museo Archeologico Nazionale. Dopo ...

Napoli, mostra internazionale “Claude Monet: the Immersive Experience” laProvinciaOnline.info Aperta la mostra d’arte “Cambiare” a Illegio Alcune opere non sono mai state viste in Italia prima di oggi, altre sono totalmente inedite. In tutto i capolavori esposti sono 30 e provengono da ...

Da Balla a Monet, 30 capolavori a Illegio Alcune opere non sono mai state viste in Italia prima di oggi, altre sono totalmente inedite. In tutto i capolavori esposti sono 30 e provengono da musei e gallerie di diverse parti d'Europa. (ANSA) ...

Tra questi un Tintoretto, due Antoon Van Dyck, duee un Giacomo Balla. La mostra d'arte 'Cambiare', a cura del Comitato di San Floriano, è stata inaugurata a Illegio. Quattro le sezioni ...La grande mostra internazionale ": the Immersive Experience" arriva a Napoli dal 20 maggio, nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, nei pressi del MANN - Museo Archeologico Nazionale. Dopo ...Alcune opere non sono mai state viste in Italia prima di oggi, altre sono totalmente inedite. In tutto i capolavori esposti sono 30 e provengono da ...Alcune opere non sono mai state viste in Italia prima di oggi, altre sono totalmente inedite. In tutto i capolavori esposti sono 30 e provengono da musei e gallerie di diverse parti d'Europa. (ANSA) ...