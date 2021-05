Chivalry 2, l'open beta gratis con cross-play ha una data (Di lunedì 17 maggio 2021) Chivalry 2 di Tripwire Interactive è in uscita il mese prossimo, ma prima, i giocatori su varie piattaforme saranno in grado di partecipare alla open beta. Questo periodo inizierà il 27 maggio e terminerà il 1° giugno con il cross-play abilitato. Per offrire qualche idea sul gameplay, lo sviluppatore ha condiviso inoltre un nuovo video. La presentazione prende forte ispirazione dai film di Hollywood, dal discorso di apertura del proprio comandante all'avere una "storia" per ogni battaglia. La personalizzazione spazia da cicatrici facciali e skin per armi a emote. Varie mappe vengono mostrate, a partire da Lionspire che vede i soldati che dovranno combattere sulla spiaggia, mentre Rudhelm inizia con un assedio con protagonisti i trabucchi. I possessori di playStation ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021)2 di Tripwire Interactive è in uscita il mese prossimo, ma prima, i giocatori su varie piattaforme saranno in grado di partecipare alla. Questo periodo inizierà il 27 maggio e terminerà il 1° giugno con ilabilitato. Per offrire qualche idea sul game, lo sviluppatore ha condiviso inoltre un nuovo video. La presentazione prende forte ispirazione dai film di Hollywood, dal discorso di apertura del proprio comandante all'avere una "storia" per ogni battaglia. La personalizzazione spazia da cicatrici facciali e skin per armi a emote. Varie mappe vengono mostrate, a partire da Lionspire che vede i soldati che dovranno combattere sulla spiaggia, mentre Rudhelm inizia con un assedio con protagonisti i trabucchi. I possessori diStation ...

