Chicago | il salto del gatto dal quinto piano di un edificio in fiamme

Queste immagini arrivano da Englewood, quartiere di(Stati Uniti). Esce del fumo dalle finestre dei piani alti, dove sta divampando un incendio. Improvvisamente un gatto si lancia da uno dei varchi: l'altezza è elevatissima e si teme il peggio. ...Si sente la folla ansimare durante ile reagire con sollievo quando il gatto si allontana. Il gatto ora sta bene, per fortuna! Fonti:Fire Media / The GuardianQueste immagini arrivano da Englewood, quartiere di Chicago (Stati Uniti). Esce del fumo dalle finestre dei piani alti, dove sta divampando un incendio. Improvvisamente un gatto si lancia da uno dei..La telecamera ha catturato un audace salto di gatto mentre i vigili del fuoco di Chicago si dirigono per salvare un edificio in fiamme. Il gatto è saltato ...