Barcellona, niente Europei per Ter Stegen: dovrà operarsi al ginocchio (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella giornata di giovedì, a Malmoe, il portiere del Barcellona Marc Andre’ Ter Stegen sarà sottoposto a un nuovo intervento dopo quello della scorsa estate per provare a risolvere una volta per tutte i problemi al tendine rotuleo della gamba destra. I tempi di recupero non sono stati resi noti, ma sarà costretto a saltare gli Europei con la Germania. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella giornata di giovedì, a Malmoe, il portiere delMarc Andre’ Tersarà sottoposto a un nuovo intervento dopo quello della scorsa estate per provare a risolvere una volta per tutte i problemi al tendine rotuleo della gamba destra. I tempi di recupero non sono stati resi noti, ma sarà costretto a saltare glicon la Germania. SportFace.

