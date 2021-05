Atp Lione 2021: programma e orari di martedì 18 maggio con Sinner e Musetti (Di lunedì 17 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Lione 2021, per quanto concerne la giornata di martedì 18 maggio. In campo gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Felix Auger-Aliassime e Aslan Karatsev, entrambi avversari particolarmente ostici. I talenti italiani dovranno far fronte alla velocità di palla degli opponenti menzionati, attenuata parzialmente dal tipo di superficie. Di scena anche lo showman Gael Monfils, il quale dovrà vedersela con Lloyd Harris. programma ATP 250 Lione 2021 (18 maggio) COURT CENTRAL dalle ore 10.30 – (7) Auger-Aliassime vs (ALT) Musetti a seguire – (5) Monfils vs Harris a seguire – Paul vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di18. In campo gli azzurri Jannike Lorenzo, opposti rispettivamente a Felix Auger-Aliassime e Aslan Karatsev, entrambi avversari particolarmente ostici. I talenti italiani dovranno far fronte alla velocità di palla degli opponenti menzionati, attenuata parzialmente dal tipo di superficie. Di scena anche lo showman Gael Monfils, il quale dovrà vedersela con Lloyd Harris.ATP 250(18) COURT CENTRAL dalle ore 10.30 – (7) Auger-Aliassime vs (ALT)a seguire – (5) Monfils vs Harris a seguire – Paul vs ...

