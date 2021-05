Andrej Sakharov e Wojtyla | incontro tra grandi personalità

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tra qualche giorno ricorrono i cento anni dalla nascita del premio Nobel per la pace. Don Sergio Mercanzin, direttore di “Russia Ecumenica” ricorda quell’di cui fu fautore. Quando Gorbacev lo liberò dall’esilio,espresse desiderio di conoscere Papa. Don Mercanzin si prodigò in tal senso. Con la massima riservatezza e

Adnkronos

... "Fu commovente, dispiace quanto sia dimenticato quest'uomo, sia come scienziato che come difensore dei diritti umani" Una volta liberato dall'esilio di Gorki,riuscì ad esaudire un ...Nel 2020 il Premio dedicato al dissidente sovieticoche l'Europarlamento assegna ai difensori dei diritti umani è andato all'opposizione bielorussa . L'homo sovieticus Aleksandr ...Tra qualche giorno ricorrono i cento anni dalla nascita del premio Nobel per la pace Andrej Sakharov. Don Sergio Mercanzin, direttore di “Russia Ecumenica” ricorda quell’incontro di cui fu fautore.Una volta liberato dall’esilio di Gorki, Andrej Sakharov riuscì ad esaudire un grande desiderio: incontrare Giovanni Paolo II. A rendere possibile l’impresa, pure tra mille difficoltà, fu don Sergio M ...