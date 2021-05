Altagamma conferma rimbalzo lusso nel 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Per il settore delilè atteso come l’anno della ripresa, e i primi mesi sembranorlo, con un primo trimestre in linea con il 2019, anno pre-Covid. Cina e Usa trainano il mercato, il cui ritorno ai livelli precedenti la pandemia avverrà tra ile il 2022, anche se l’incertezza generale e le variabili legate alle campagne di vaccinazione e alla lenta ripresa del turismo non consentono una stima precisa. E’ quanto emerge dagli aggiornamenti del MonitorBain sui mercati mondiali, realizzato da Bain & Company in collaborazione con, e dell’Consensus. L’aggiornamento dell’Consensusha rivisto in leggero rialzo le stime di ripresa del ...