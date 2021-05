17 maggio, Giornata internazionale contro omofobia, transfobia e bifobia (Di lunedì 17 maggio 2021) 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Celebrata in più di 130 Paesi, la data è stata scelta per ricordare il 17 maggio 1990, quando l’Oms cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Anche se ci fu bisogno di altri 4 anni perché la decisione divenisse operativa, con la successiva edizione del Dsm (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) approvato nel 1994, quella data storica (citata poi nell’articolo 4 della ‘Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull’omofobia in Europa’ – LEGGI) viene ricordata per celebrare ogni anno la Giornata mondiale ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) 17l’, lae la. Celebrata in più di 130 Paesi, la data è stata scelta per ricordare il 171990, quando l’Oms cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Anche se ci fu bisogno di altri 4 anni perché la decisione divenisse operativa, con la successiva edizione del Dsm (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) approvato nel 1994, quella data storica (citata poi nell’articolo 4 della ‘Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull’in Europa’ – LEGGI) viene ricordata per celebrare ogni anno lamondiale ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio: Da metà febbraio l’unica legge votata è la giornata per i morti di C… - reportrai3 : 'C'è stato in questi giorni un attacco alla Rai in vare direzioni: è una giornata particolare, perché il 9 maggio d… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Internazionale dell'Infermiere. La ricorrenza il 12 maggio in onore di Florence Nightingale… - soloioenessuno : RT @OsservaMy: Oggi lunedì 17 maggio si festeggia la giornata contro l'omobitransfobia. Sarebbe davvero bello se non ci fosse la necessità… - mariaso30205590 : 17 maggio giornata internazionale contro l'omofobia ????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : maggio Giornata Vaccinazioni Covid: al via le adesioni per la fascia 45 - 49 anni Parte la nuova fase di pre - adesione alla campagna anti covid. A partire da oggi, lunedì 17 maggio, su www.ilPiemontetivaccina.it è possibile: aderire alla vaccinazione per chi ha tra 45 e 49 ...giornata

Letta, Meloni, Salvini: tre "metodi" contro, ciascuno per sopravvivere al governo Draghi Ciascuno "metodo" si alimenta con le polemiche di giornata Ci vuole tanta pazienza. Draghi pare ne ...campo perchè il tema aperture cesserà a breve di avere peso (coprifuoco alle 24 già dal 24 maggio e ...

15 maggio, Giornata internazionale delle famiglie: scarica esempi di UdA Primaria e Superiore Orizzonte Scuola Anche il Comune di Livorno aderisce alla "Giornata contro l'omofobia" Sebbene nel totale siano diminuiti, i discorsi d’odio in rete non si concentrano più soltanto nei grandi centri urbani, ma sono diffusi in tutta la penisola Livorno, 17 maggio 2021 - Il Comune di Livo ...

La situazione di lunedì 17 maggio sul Coronavirus in Campania Sono 919 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania a fronte di 15.653 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di positività resta stabile al 5,87%. Intanto, sono già oltre 50mila le adesioni alla ca ...

Parte la nuova fase di pre - adesione alla campagna anti covid. A partire da oggi, lunedì 17, su www.ilPiemontetivaccina.it è possibile: aderire alla vaccinazione per chi ha tra 45 e 49 ...Ciascuno "metodo" si alimenta con le polemiche diCi vuole tanta pazienza. Draghi pare ne ...campo perchè il tema aperture cesserà a breve di avere peso (coprifuoco alle 24 già dal 24e ...Sebbene nel totale siano diminuiti, i discorsi d’odio in rete non si concentrano più soltanto nei grandi centri urbani, ma sono diffusi in tutta la penisola Livorno, 17 maggio 2021 - Il Comune di Livo ...Sono 919 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania a fronte di 15.653 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di positività resta stabile al 5,87%. Intanto, sono già oltre 50mila le adesioni alla ca ...