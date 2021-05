WTA Parma 2021: Lisa Pigato sorprende Samsonova e si qualifica, Di Giuseppe passa nel derby con Bronzetti (Di domenica 16 maggio 2021) Diventano sei le italiane al via del tabellone principale del torneo WTA 250 di Parma. A superare le qualificazioni, infatti, sono due delle otto portacolori azzurre che si sono presentate al via delle stesse. Sono Lisa Pigato e Martina Di Giuseppe a staccare il pass per giocare a livello WTA, e per la più giovane delle due si tratta della prima assoluta. La diciassettenne lombarda, dopo aver sconfitto ieri la svizzera Leonie Kung, si è imposta per 2-6 7-6(2) 6-3 nei confronti della ben più quotata Liudmila Samsonova. La russa, numero 2 del tabellone cadetto e che l’Italia la conosce bene, si è trovata anche a servire per il match sul 6-5 nel secondo set, ma ha subito il break a 15 e si è poi ritrovata sommersa dalla rimonta di Pigato. Per quanto riguarda la romana, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Diventano sei le italiane al via del tabellone principale del torneo WTA 250 di. A superare lezioni, infatti, sono due delle otto portacolori azzurre che si sono presentate al via delle stesse. Sonoe Martina Dia staccare il pass per giocare a livello WTA, e per la più giovane delle due si tratta della prima assoluta. La diciassettenne lombarda, dopo aver sconfitto ieri la svizzera Leonie Kung, si è imposta per 2-6 7-6(2) 6-3 nei confronti della ben più quotata Liudmila. La russa, numero 2 del tabellone cadetto e che l’Italia la conosce bene, si è trovata anche a servire per il match sul 6-5 nel secondo set, ma ha subito il break a 15 e si è poi ritrovata sommersa dalla rimonta di. Per quanto riguarda la romana, ...

