Videogiochi poco realistici? C' è chi ha creato uno stimolatore elettrico per una folle immersione neurale

Leggi su eurogamer

(Di domenica 16 maggio 2021) Negli ormai vecchi e storici arcade, non era raro incappare nei cabinati dei titoli racing dotati di sedile: i più avanzati di essi, erano dotati di piccoli motori che agitavano la sella per simulare le derapate, le sgommate, gli incidenti...insomma, tutti i movimenti dell'auto in-game. Purtroppo, a meno che non si disponga di denaro a vagonate, è impossibile riprodurre quelle sensazioni a casa propria. Il massimo che è possibile ottenere sono le vibrazioni dei controller: il DualSense di PlayStation 5 sarà in grado di offrire l'esperienza migliore, una volta che i titoli racing creati ad hoc approderanno sulla piattaforma, ma non sarà mai qualcosa che avvertirete in tutto il corpo. Se agognate tale immersività, siete a cavallo: lo youtuber Mean Gene Hacks è riuscito a collegare degli elettrodi ad un titolo racing, per creare un "simulatore di movimento" e legarlo direttamente ai ...